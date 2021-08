Pedido de açaí tem ameaça de morte e vira caso de polícia

Um pedido de açaí virou caso de polícia na tarde desta terça-feira (17), em Campo Grande. A briga aconteceu após o cliente fazer a solicitação e tentar mudar o endereço final. Na ocasião, o homem foi até o estabelecimento reclamar, começou a ficar alterado e se desentendeu com o entregador.

No momento da discussão, o autor se dirigiu ao carro dizendo que ia pegar uma arma e atirar contra o rapaz da entrega. Ao chegar no veículo ele não encontrou a pistola e atingiu o trabalhador na cabeça com duas chaves de roda. Populares acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros, que atenderam o caso.

O homem fugiu e a polícia deve investiga-lo através dos dados do aplicativo.

Com informações de Itamar Buzzatta

