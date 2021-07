Participante do MasterChef 2020, Cecília Ramos morre de Covid-19

Ela estava hospitalizada há mais de um mês por consequências da doença

Cecília Ramos, participante do MasterChef 2020, morreu neste sábado (03) aos 41 anos. Ela participou do episódio de estreia da temporada passada e estava hospitalizada por complicações da Covid-19.

A morte de Cecília foi confirmada pelo marido dela, Francisco Pires. Em uma das últimas postagens da ex-participante do MasterChef nas redes sociais em 27 de maio, Cecília pediu orações e confirmou que estava internada na UTI.

Cecília era conhecida como Cissa Pretinha e preparou no programa um estrogonofe de bode do Tirullipa na prova da Caixa Misteriosa dos Famosos. Embora o estrogonofe de bode feito por Cecília tenha ficado saboroso, os jurados reprovaram os acompanhamentos.

Aprovada na primeira etapa, preparou uma bisteca suína com ingredientes da cesta básica, mas o seu purê de ervilhas não agradou o chef Erick Jacquin.

A competidora não levou o prêmio da estreia, mas ganhou a simpatia do público com o seu prato apelidado de “isolamento social” pelos jurados – com as preparações todas distantes no empratamento.

No ano passado, inaugurou o seu salão de beleza no Parque América, na Zona Sul de São Paulo. Ela deixa um filho; sua mãe, Dona Gina, era a sua maior inspiração na cozinha.