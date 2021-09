Parte de MS tem alerta vermelho para baixa umidade; confira cidades

Mato Grosso do Sul está na faixa crítica da onda de calor que faz neste domingo (19). Para o Estado, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois alertas, um laranja e outro vermelho, sobre os baixos índices de umidade do ar.

Conforme o instituto, o alerta vermelho, que indica grande perigo, vale até às 17h (horário de MS) deste domingo e informa que a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 12%. Essa condição favorece o surgimento de queimadas florestais além de riscos para a saúde.

A condição severa deve afetar as cidades de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

O Inmet alerta que atividades físicas nestas condições são nocivas para a saúde. Além disso, o instituto orienta que as pessoas evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para a pele e umidificadores de ar. Também é recomendado que as pessoas evitem bebidas diuréticas como café e álcool.

O restante do Estado deve ter índices de umidade relativa do ar variando entre 12% e 20%, que também são abaixo do ideal para a saúde. O alerta laranja do Inmet, que representa perigo, vai até às 19h (horário de MS) deste domingo.

Estão inclusos neste alerta grande parte do MS. A faixa de baixa umidade se estende pelo centro norte, Pantanal e sudoeste do Estado.

As recomendações para os moradores das cidades afetadas devem ingerir muito líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e usar hidrantes. É recomendado ainda pelo instituto que se umidifique o ar.