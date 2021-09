Parque dos Poderes tem nova interdição nesta quinta

Com o avanço da obra de revitalização do Parque dos Poderes, novo trecho da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha foi interditado nesta quinta-feira (2). Agora, da rotatória da Agesul até o Tribunal de Justiça, a pista que dá acesso às repartições públicas está em obras e os motoristas dividem a via contrária.

Na sexta-feira (3), o bloqueio da pista avança entre o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. Ainda na sexta, o acesso ao estacionamento da Assembleia estará liberado.

Avenidas totalmente interditadas

O mais importante é que dentro deste cronograma dois dias serão dedicados a intensificar a obra no parque, para dar agilidade e aproveitando o menor trânsito por causa do Feriado da Independência. Nos dias 6 e 7 de setembro, as duas vias da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha e da Avenida do Poeta estarão interrompidas totalmente, desde a rotatória de entrada do complexo pela Avenida Mato Grosso até a rotatória do Condomínio Beirute Residence Park, na rua Dr. Abdalla Dualibi.

Equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), realizarão rondas nestes locais para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.