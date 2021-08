Para atender 400 crianças, Clube Surian vai virar Emei na região central

A Prefeitura de Campo Grande lançou licitação para reformar o Clube Surian em Emei (Escola Municipal de Educação Infantil), na manhã dessa segunda-feira (30). A obra deve ser iniciada em janeiro e a previsão de entrega é para 2023. Por conciliação fiscal, os proprietários do prédio fizeram a doação em pagamento, como acerto de contas.

De acordo com a prefeitura, a reforma do Clube Surian, para receber 400 crianças do berçário ao grupo 5, deve ser de R$ 6,5 mil. Segundo a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos da Capital, Catiana Sabadin, a licitação deve sair em dezembro deste ano, e a obra iniciada já em janeiro de 2022, com o prazo de um ano.

Em acordo entre a prefeitura e os donos do clube, foram decididas algumas condições como a preservação da fachada e arquitetura do prédio. “A Câmara tem sido parceira e desse modo vamos continuar trabalhando juntos”, afirmou o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), durante o evento que lançou também outras duas obras.

Novos investimentos

A prefeitura lançou também a licitação para a primeira piscina olímpica do Estado. A obra deve custar cerca de R$ 13 milhões para os cofres públicos e conta com o incentivo dos governos federal, estadual e da prefeitura.

De acordo com o projeto, a primeira piscina olímpica (50 m), será construída no Parque Ayrton Senna, será aquecida, automatizada e coberta, seguindo o padrão internacional.

Além disso, outra obra também prevista para o próximo ano é a Vila dos Idosos. O projeto do condomínio conta com 40 unidades habitacionais para pessoas idosas de baixa renda. A estimativa de investimento é de R$ 10,5 milhões para a construção dos apartamentos de 33,70 m², com sala integrada com a cozinha, área de serviço e um quarto com banheiro. (Beatriz Magalhães)

