Pai foge ao saber da gravidez de trigêmeos, e mãe pede ajuda

Mãe de trigêmeos prematuros, que estão internados no hospital Regional da Capital precisa de ajuda. Valquiria Leite, 33 anos mora em Jardim ela teve as crianças na Capital no último dia 15 de maio e desempregada necessita de ajuda depois do pai das crianças saber da gravidez tripla e desaparecer.

“Estávamos cinco meses e engravidei. Quando soube serem três bebês e contei para ele, ele sumiu e nos abandonou. O caso já está no Forúm”, conta Valquiria.

Não há previsão de alta para as crianças, mas ela necessita do enxoval. Ela mora no interior em Jardim e além dos três recém nascidos ela tem duas meninas, fruto do primeiro casamento.

Quem puder ajudar o pix dela é: pix 679836-9587.

Foto – Ilustrativa