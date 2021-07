Paciente perde nariz após procedimento estético

Procedimento estético custou cerca de R$ 1.800 reais.

O servidor público Thiago Delgado, de 35 anos, perdeu o nariz e sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) após realizar um procedimento estético. O preenchimento labial realizado em uma clínica odontológica custou cerca de R$ 1.800 reais.

Conforme informações do Tupi FM, o caso ocorreu no dia 11 de julho em Angra dos Reis (RJ). Na ocasião, Thiago procurou um dentista que realizou a aplicação de ácido hialurônico.

No dia seguinte, o servidor público acordou com uma dor insuportável e entrou em contato com uma dermatologista de confiança. Após relatar os efeitos da intervenção estética, o dentista responsável pelo procedimento o orientou a seguir os conselhos da dermatologista e garantiu que iria arcar com o custo do tratamento.

Cirurgia

Thiago deve passar por uma cirurgia plástica de reconstrução nasal que será custeada através de uma vaquinha online feita por amigos. Internado em Botafogo, na Zona Sul da capital Fluminense, Thiago conversou com o cirurgião sobre o procedimento.

“Ele vai tirar uma cartilagem atrás da minha orelha, pra colocar na asa do nariz, e da minha bochecha ele vai tirar também pra poder tampar o retalho. Quanto mais próximo ele tirar de onde foi necrosado, menos chance de rejeição”, destacou o servidor.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.

