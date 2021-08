Oportunidade: Prefeitura oferece curso gratuito para manipulação de alimentos

A partir da próxima quarta-feira (25), começam as inscrições para o Curso de Vigilância Sanitária (CVS) da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública). A qualificação é gratuita, ministrada pela internet e os interessados devem fazer a matrícula pelo o site www.visaeduca.com. O sistema só estará liberado no dia 25, a partir de 7h30 (horário de Mato Grosso do Sul). As inscrições poderão ser feitas até às 16h30, enquanto durarem às vagas.

O curso possui carga horária total de 9 horas, dividida em dois dias seguidos, sendo voltado para trabalhadores ambulantes, feirantes, autônomos e empresas de pequeno porte, com até cinco funcionários, que serão programados em função da demanda e disponibilidade de horários.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer as formas seguras de preparar os alimentos e as principais regras da vigilância sanitária. Ao final do curso, aqueles que tiveram 100% de presença receberão um certificado que pode ser utilizado para comprovar sua capacitação às autoridades sanitárias locais.

