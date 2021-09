Oportunidade: prefeitura abre processo seletivo para área da educação

A prefeitura municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Educação, abriu o processo seletivo simplificado para a contratação de tradutor e intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), para atuação na língua portuguesa nas escolas da REME (Rede Municipal de Ensino).

O edital tem por objetivo a fixação dos requisitos, normas e procedimentos para selecionar profissionais para integrarem o cadastro de reserva referente às vagas oferecidas pela REME. Somente poderão se inscrever no presente processo profissionais sem vínculo efetivo com a Rede, no período em que for atuar.

O profissional designado para a função de tradutor e intérprete oferecerá, em caráter complementar e suplementar ao currículo, apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos com surdez, público-alvo de atuação desse profissional, matriculados em classes de ensino comum das escolas.

Entre as atribuições do intérprete, estão: acompanhar os alunos com surdez, na sala de aula e nos espaços físicos das unidades de ensino, com vistas a viabilizar-lhes o acesso aos conhecimentos, aos conteúdos curriculares, sob a orientação do professor regente, por meio da adequação das atividades didático-pedagógicas, assegurando-lhes o direito linguístico, além da disponibilização de recursos de acessibilidade ao público que atender no período de trabalho.

O intérprete também terá que promover a interação e a integração do aluno, na sala de aula, nos diferentes espaços da unidade de ensino e em eventos externos promovidos pela escola e pela Divisão de Educação Especial/DEE/SEMED, quando lhe for solicitada a presença; organizar as estratégias e os recursos para a elaboração do Plano Educacional Individualizado, conforme Lei n. 13.146/2015, com base no planejamento do professor regente, em consonância ao referencial curricular previsto para o ano letivo do aluno, em conjunto e de acordo com orientação do professor regente.

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o link disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/semed, preencher a ficha de inscrição e anexar os documentos digitalizados, em formato PDF, arquivo com, no máximo, 10 mb, frente e verso, quando necessário.

Para os interessados em participar do Processo, outras informações podem ser obtidas por meio do acesso ao endereço eletrônico do portal da Prefeitura, www.pmcg.gov.ms.br, e clicar no link do Diário Oficial.