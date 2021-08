Operação busca fraudadores do Auxílio Emergencial em Campo Grande

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (26) a Operação Escamotear, com o objetivo de investigar fraudes no auxílio emergencial em Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul. Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

De acordo com informações oficiais, as investigações tiveram início em abril de2021 a partir da análise na BNFAE (Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial), que identificou o beneficiário das fraudes relacionadas à concessão do benefício emergencial.

As apurações demonstraram que o investigado criava contas fraudulentamente em nome de terceiros no aplicativo “CAIXA TEM” para, posteriormente, efetuar o pagamento de boletos bancários cujos valores eram depositados em conta de titularidade do próprio investigado.

É relevante ressaltar que as ações de combate às fraudes ao Auxílio Emergencial fazem parte de uma Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial que congrega a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, TCU e CGU.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)