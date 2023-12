‘Operação Boas Festas’ inicia com o reforço no policiamento na região central da Capital

Com a chegada das festividades, a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) junto com a GCM (Guarda Civil Metropolitana) iniciou a “Operação Boas Festas 2023”, com o objetivo de reforçar a presença policial, combater possíveis incidências criminais e promover a segurança nas áreas urbanas e rurais. Nas rodovias, a operação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) está prevista para começar na próxima semana, na sexta- -feira (22).

Em Campo Grande, a ação contará com efetivo diário de 70 guardas e 25 viaturas, que farão rondas, blitzes, ações de prevenção e educativas. Na Capital, um Batalhão Virtual reforça a operação, fortalecendo as respostas às ocorrências e garante a presença mais efetiva em áreas estratégicas da cidade.

“Esse ano é histórico, já que a GCM está realizando a operação integrada com a Polícia Militar. Foi montado um Centro de Controle Integrado Virtual, instalado no Comando-Geral da PMMS, onde as denúncias, chamados e demais demandas serão direcionadas de forma estratégica, para que as equipes da GCM e da PM possam se deslocar mais rapidamente em áreas precisas, trabalhando em conjunto”, destaca o secretário da Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), Anderson Gonzaga.

Questionado se há um aumento nas ações criminais nessa época do ano, o tenente-coronel Carlos Augusto Regalo negou e acredita que o reforço policial diminui esses atos.

“Não há um aumento considerável de crimes. nessa época do ano. No entanto, há um maior volume de pessoas e de dinheiro circulando, o que gera uma maior preocupação quanto à possibilidade de haver crimes. Com o trabalho de reforço no policiamento nos centros comerciais, não se observa um aumento no número de crimes”, explicou o tenente-coronel Augusto Regalo.

Para o comandante-geral da PMMS, coronel PM Renato dos Anjos Garnes, é importante essa atuação conjunta na Capital, que visa a um bem maior, em que é a sociedade quem ganha. Além disso, o trabalho de toda a Polícia Militar no Estado, desde o trabalho de inteligência à operacionalidade na rua traz benefícios à população sul-mato-grossense.

A ação se estenderá até o dia 4 de janeiro de 2024, ou seja, um mês de atividade. No interior, os agentes atuam com foco nos centros comerciais e áreas com maior fluxo de pessoas. Nos próximos dias, nos feriados de Natal e Ano- -Novo, as equipes ficaram de prontidão nessas regiões com maior movimentação.

Por Inez Nazira .

