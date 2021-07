Operação 404: MS tem operação contra pirataria digital

O Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação 404 para combater crimes de pirataria digital. A ação é nacional e ocorre em outros 8 estados.

O Dracco está nas ruas para cumprir dois mandados de busca e apreensão em residências de Campo Grande, levando computadores e materiais de informática. Foi suspenso ainda o acesso à canais de internet, transferindo o controle dos domínios de sites.

A ação integrada no combate à pirataria online está sendo deflagrada com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos e Departamento de Justiça e do Reino Unido no Brasil.

Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Operações Integradas em conjunto com a Polícia Civil de MS.

Além de Mato Grosso do Sul, as ações estão executadas pelas Polícias Civis de Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. (Com Itamar Buzzatta)