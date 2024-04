Nova edição do ‘Feirão da Empregabilidade’ busca contratação de profissionais 50+

De terça até quinta-feira (02, 03 e 04.04), a Funtrab promove o ‘Feirão da Empregabilidade 50+’ especialmente para homens e mulheres com idade acima de 50 anos que buscam por recolocação no mercado de trabalho, em parceria com uma grande rede atacadista e supermercadista da Capital.

Mais de 1.300 vagas estarão disponíveis nesses três dias, com palestras e processos seletivos com contratação mais ágil, com destaque às empresas de marcenaria, farmácia, construção civil, dentre outras.

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, viabilizando formas de inclusão ao atrair novos talentos e educar os profissionais que já estão na empresa contra preconceitos enraizados.

De forma geral, os profissionais 50+ que conseguem se recolocar, se dedicam e estão dispostos a demonstrar o quanto são produtivos, pois muitos podem ter concluído seus estudos, consolidaram família e boa parte das conquistas materiais foram feitas, conseguindo atuar com mais foco.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab Ademar Silva Júnior, a valorização do profissional está relacionada à capacidade de conviver e interagir com diferentes grupos. “Outro ponto importante é que esses trabalhadores contribuem significativamente para o enriquecimento do ambiente corporativo, proporcionando experiência, conhecimento e inteligência emocional. É preciso reduzir o foco na idade, o que importa é que o profissional tem a oferecer em termos de qualidade”, argumenta o dirigente.

Interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho, das 8 às 16 horas, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano).

