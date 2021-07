Neymar muda visual e aposta em tranças loiras; veja

Neymar Jr está de visual novo! O atacante do Paris Saint-Germain decidiu renovar a aparência e apostou em tranças. A responsável pelo cabelo novo do jogador foi Nanda Burguesinha.

A hair stylist explicou que o atleta trouxe algumas ideias e, junto com ela, desenvolveu um penteado exclusivo, cuja produção durou cerca de quatro horas. “Para trançar o cabelo de Neymar, Nanda usou seu método exclusivo indolor. “Pedi referências do que ele queria e criamos na hora um formado diferenciado, preservando a autenticidade do jogador”, aponta sobre o atacante, filmado com a influencer Hemilly Bellon em festa.

Colunista sinaliza possível novo encontro ‘Brumar’

Segundo informações de Leo Dias, Bruna e Neymar podem ter um novo reencontro: ambos foram convidados por Gabriel David para a comemoração de 22 anos do empresário, prevista para o próximo fim de semana na região Serrana do Rio de Janeiro. (Com informações da Purepeople)