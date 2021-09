Neymar e Paquetá marcam gols na vitória do PSG sobre o Lyon

No futebol francês, o Lyon saiu na frente contra o Paris Saint-Germaint neste domingo (19) com Lucas Paquetá, mas em seguida o camisa 10 do PSG bateu uma penalidade com qualidade e, aos 47 minutos, Icardi completou para garantir a vitória.

O primeiro tempo do PSG contra o Lyon foi equilibrado no Parque dos Princípes. Com Lionel Messi conseguindo ter maior entrosamento com Neymar e Mbappé, as jogadas ofensivas do time parisiense começaram a fluir, porém foram mais 45 minutos sem bolas na rede do MNM.