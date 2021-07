Neto tira férias da Band depois de barraco com Sikêra Junior

Desde segunda-feira (05), o programa Os Donos da Bola passou a ter o comando de um outro apresentador na Band. Acontece que o titular da atração, o ‘Craque Neto’, entrou de férias de mais de um mês, e só deve retornar as telinhas da emissora do Morumbi em 9 de agosto.

Recentemente, Neto acabou criando um barraco com o apresentador da RedeTV!, Sikêra Jr, depois do mesmo ter realizado um comentário homofóbico em seu programa policial, o Alerta Nacional.

“A gente não pode, por exemplo, ter esse jornalista, pseudônimo de jornalista, que é o Sikêra Jr. falar o que ele falou sobre os homossexuais”, detonou Neto, que ainda acusou Sikêra de ter pedido desculpas apenas pelo fato dele ter perdido patrocínio.

“Ou você pensa assim ou não pensa ou você é homem ou não é homem! Não adianta falar só para ganhar dinheiro do governo. É o seu pensamento esse? Se for o seu pensamento, espero que um dia você não me encontre, porque o dia que você me encontrar, cara, em qualquer lugar, você vai ver só”, ameaçou o apresentador da Band.

(Com informações TV em foco com R7)