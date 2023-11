Não há previsão de chuva para essa semana em MS

A previsão do tempo para a semana, entre segunda (31/07) e quinta-feira (03/08), é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pressão que favorece o tempo quente e seco e inibe a formação de nuvens de chuva. Não há previsão de chuva para essa semana em Mato Grosso do Sul.

Durante a semana, Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas, com rápida elevação à tarde e valores que podem ultrapassar os 35°C. Com a previsão de continuidade do tempo seco, altas temperaturas, baixos valores de

umidade relativa do ar e muitos dias consecutivos sem chuvas, o ambiente atmosférico se torna propício para a ocorrência de incêndios florestais.

São previstas temperaturas mínimas entre 14-17°C e máximas que podem atingir os 32°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte, nordeste, sudoeste e pantaneira são esperadas temperaturas mínimas entre 15 e 20°C e

máximas de até 36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 18 e 20°C e máximas de 32°C.

Durante o período da tarde prevalecem as altas temperaturas aliado aos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10 e 30% para o estado. Por isso, recomenda-se umidificar os ambientes, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Conforme vem sendo observado nos últimos dias, as amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima no mesmo dia) seguem acentuadas e podem ultrapassar os 20°C no mesmo dia devido às condições de tempo seco. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 50km/h.