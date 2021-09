‘Não dê esmola, de oportunidades’, suplica Funsat em campanha de trânsito

Na próxima quinta-feira (23), a Funsat (Fundação Social do Trabalho), lança a campanha ‘Não dê esmolas, dê oportunidades’, pelas ruas de Campo Grande. O evento contará com blitzes de conscientização, pedindo que a população deixe de dar cédulas e moedas para moradores de rua e dependentes químicos, tendo em vista que o poder público possui local apropriado para alojar esses cidadãos, sejam eles mendigos ou migrantes.

Um dia antes do evento, na terça-feira (21), a Funsat, junto a Sas (Secretaria Municipal de Assistência Social), promove também um movimento na Pastoral do Migrante de Campo Grande.

Semana Nacional do Trânsito

O GGIT (Gabinete de Gestão integrada do Vida no Trânsito), fará a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito em Campo Grande, em parceria com aproximadamente 39 instituições, cada um na sua competência com ações voltadas para segurança viária.

Segundo o CGIT, em 2021 dos 61 óbitos 41 eram motociclistas e jovens, e a velocidade continua sendo o principal fator de risco. o setor destaca ainda, que transitar acima de 50km/h é estar se preparando para sofrer um sinistro no trânsito.

Com o Tema de 2021 proposto pelo Contran Conselho Nacional de Trânsito- “Sua responsabilidade no trânsito salva vidas” as ações terão formato digital, apresentação com intervenções teatrais e musicais e abordagem com material físico que é informativo e de entretenimento!

Com informações de Itamar Buzzatta