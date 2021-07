Na balança entre financeiro e esportivo, Calleri pode não voltar ao São Paulo

Calleri foi fundamental para a melhor campanha do São Paulo na Libertadores. Ele foi atacante e artilheiro e poderia já estar contratado pelo Tricolor Paulista novamente, mas a luta entre empresário por um valor e o que o Clube aceitar pagar, faz o que deveria ser esporte, uma novela.

O uruguaio se tornou ídolo em apenas seis meses. Originalmente ele é do Deportivo Maldonado, um clube de empresários, que pagou pelo passe permanente do jogador cerca de R$ 37 milhões na época. Porém, nunca jogou no time, sempre foi emprestado.

Agora mesmo com a torcida sonhando em voltar a cantar: “Ô ô ô, toca no Calleri que é gol”, o camisa 9 ainda não convenceu seus empresários a aceitar a proposta tricolor. É quase no desespero que ele retorna porque não conseguiu brilhar em nenhum clube europeu depois que saiu do São Paulo. Na Europa ele passou pela Inglaterra jogando no West Ham,e fez a via sacra na Espanha: Alavés, Espanyol e Osasuna.

Jonathan Calleri precisa seguir contando com a paciência do time que lhe deu destaque e o valorizou. As semanas continuam passando e ninguém entra em acordo e a paciência pode acabar a qualquer momento.