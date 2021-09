MS registra mais 12 mortes por COVID19 e taxa de contágio fica em 0,80

A última semana de setembro começou com 12 mortes por Covid-19 confirmadas em Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira (27), nove das vítimas eram de Campo Grande, duas moravam em Dourados e uma era de Cassilândia.

As vítimas tinham idades entre 42 e 94 anos e todas possuíam alguma comorbidade como diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias, hipertensão, imunossupressão e obesidade.

Ainda de acordo com o boletim, mais 336 casos da doença foram confirmados no Estado. Com isso, Mato Grosso do Sul acumula 372.660 contaminações desde o início da pandemia e 9.544 óbitos.

O Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende contou em live que a taxa de contágio está em 0,80, o que significa uma situação de estabilidade, em que um grupo de 100 pessoas contaminadas transmite o vírus para outras 80.