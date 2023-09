MS registra cinco novas mortes por Covid-19 na última semana; bebê de 2 meses é uma das vítimas

Na última semana, Mato Grosso do Sul registrou cinco novas mortes por Covid-19. Uma das vítimas é uma bebê de dois meses, de Corumbá, que não possuía comorbidades, conforme o boletim epidemiológico da SES (Secretária Estadual de Saúde) divulgado ontem (26).

As outras vítimas são duas mulheres de Três Lagoas e Terenos, com 82 e 89 anos, respectivamente, que possuíam diabetes, hipertensão e doença neurológica crônica. Os municípios de Paranhos e Ivinhema também registraram óbitos, de um homem, de 92 anos sem comorbidades relatadas e outro com 87 anos, com doença cardiovascular crônica e doença respiratória crônica.

Ainda conforme o boletim, Mato Grosso do Sul soma 616.529 casos ao todo, desses, 108 nos últimos sete dias; no total, foram 11.100 óbitos no Estado.

Em 2023 foram 23.320 casos confirmados, o que representa uma queda de 82.57% no número de mortos de 2020, início da pandemia. Já os óbitos somam 159 contra os 2.397 de 2020. A cidade de Dourados foi a que mais apresentou novos casos, com 14 registros.

Na Capital são 217.322 casos confirmados, 4.715 óbitos. Além disso, 52,6% do público com 35 anos ou mais estão com a segunda dose do reforço vacinal em atraso no Estado.

