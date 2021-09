MS gasta quase R$200 mil em eleições suplementares

Custeio final deve ser divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral

Em Mato Grosso do Sul, o custo com as eleições suplementares em Sidrolândia e Paranhos chegam a R$ 177.983,49. Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) os recursos foram aplicados em custeio e pessoal. Já na cidade de Bandeirantes onde as eleições suplementares ocorrem em 7 de novembro, ainda não foi realizado o levantamento das despesas.

Em Sidrolândia, a eleição suplementar foi realizada em 13 de junho, onde a prefeita interina Camila Vando (PP) foi eleita. Voltaram às urnas 21.286 eleitores, o que representa 68,72% do eleitorado apto a votar nesta eleição suplementar (o eleitorado referente a este pleito era de 30.976). O percentual de

abstenção ficou em 31,28% (9.690 eleitores). Foram contabilizados 335 votos em branco (1,58%) e 401 votos nulos (1,88%). Foram necessários 396 mesários, além de auxiliares do juízo, servidores e policiais. O gasto total de recursos dos cofres públicos em Sidrolândia é de R$ 99.784,79.

Segundo o TRE-MS o custo deve aumentar, já que até o momento o valor chega a R$ 177 mil sem contabilizar recursos que serão utilizados em Bandeirantes.

Paranhos

Após a anulação da eleição municipal de Paranhos, o TRE-MS definiu eleição suplementar para o dia 3 de outubro. O custo do município será de R$ 78.198,70. Paranhos, a cidade conta com três concorrentes: o prefeito interino Donizete Viaro (MDB), o produtor rural Alfredo Soares (PSDB) e o servidor público Adélio Cirilo da Silva (PT).

Os concorrentes podem fazer campanha até dia 2 de outubro, sendo que dia 8 de outubro é o último para prestação de contas com diplomação do eleito no dia 22 e posse no dia 23 de outubro.

O Tribunal afirma que na eleição suplementar de Paranhos serão necessários cinco servidores com 38 urnas eletrônicas. Dessas, 26 serrão urnas de seção e 12 de contingência.

A eleição suplementar acontece devido à anulação da eleição de 2020 já que o candidato mais votado Heliomar Klabunde (MDB) teve o registro impugnado.

Eleição em Bandeirantes

Em Bandeirantes, ainda não há chapas concorrentes formalizadas, já que pelo calendário eleitoral, do dia 1º a 07 de outubro acontecem as convenções partidárias e em 10 de outubro será o último dia para registro das candidaturas.

O TRE-MS afirma que vão trabalhar cinco servidores com 33 urnas eletrônicas no total. As que estarão em seção somam 23 e de contingência, o total de dez urnas.

A eleição suplementar foi marcada para 7 de novembro de 2021. A Resolução com o calendário da foi publicada, pelo presidente da Corte, desembargador Paschoal Carmello Leandro.

A nova eleição ocorre porque o ex-prefeito Álvaro Urt (PSDB), que teve maior número de votos nas eleições em 2020, teve o registro de candidatura indeferido, decisão que foi confirmada pelo TRE-MS e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, os votos obtidos pela chapa de Urt foram anulados definitivamente.

No município, do dia 11 de outubro a 6 de novembro ocorre o início e término da propaganda em geral, sendo que rádio e TV vai de 16 de outubro a 4 de novembro. Dia 7 ocorre a eleição e dia 12 de novembro é o último dia para entrega da prestação de contas; no dia 25 será o prazo final para o julgamento das contas e dia 26 é o acontece a diplomação dos eleitos. Em 27 de novembro ocorre a posse dos eleitos.

(Texto: Andrea Cruz)