MS deve começar a aplicar a 3ª dose contra COVID em idosos nesta semana

No restante do país, vacinação só iniciará a partir da segunda quinzena de setembro

A aplicação da terceira dose da vacina contra a COVID-19 em idosos vai começar nesta semana em Mato Grosso do Sul. Segundo divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), o governo se prepara para abrir a revacinação de pessoas com 80 anos ou mais depois de receber nova remessa de doses, prevista para chegar a Campo Grande nesta quinta-feira (26). Caso haja tempo hábil para distribuição, a Capital dará início ao processo ainda no dia do aniversário de 122 anos da cidade.

A decisão foi possível porque, nessa quarta-feira (25), o Ministério da Saúde autorizou a terceira dose para pessoas acima dos 70 anos a partir da segunda quinzena de setembro, no entanto, segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul tem condições de se antecipar à data porque é o Estado mais avançado

no processo de imunização. “Em todos os municípios terminamos o público acima de 18 anos e já estamos vacinando adolescentes”, justifica.

De acordo com Resende, a SES está construindo resolução para que todos os idosos a partir de 60 anos recebam o reforço. Pelo cronograma, começa a receber as doses o público com 80 anos ou mais e que tenha recebido a segunda dose dentro do prazo de seis meses, ou seja, até o dia 31 de março. “Podemos, inclusive, antecipar em três dias

para ser o primeiro estado do país a começar a imunização dessa faixa etária e assim, preservar vidas”, completa. Depois dos idosos, o secretário afirma que profissionais de saúde entrarão na lista de prioridades do governo estadual.

A revacinação dos idosos atende necessidade já comprovada por estudos e análises de especialistas sobre a capacidade de resposta ao vírus. “Temos estudos demonstrando que, a partir do sexto mês, idosos que tomaram as duas doses da vacinas perdem parte da imunidade, que decai muito. Quanto mais idoso, maior é a diminuição da capacidade adquirida para enfrentar o vírus. Por isso precisamos melhorar a capacidade de reação dessas pessoas”, finaliza Geraldo Resende.

Retomada de cirurgias eletivas

Com a vacinação contra a COVID-19 avançada e os números da pandemia sob controle, a Secretaria de Estado de Saúde se prepara para a retomada das cirurgias eletivas em todo o Estado. De acordo com o secretário estadual, Geraldo Resende, o “Projeto Opera MS” será integrado à Caravana da Saúde. “Essa retomada está em discussão. Vamos fazer as cirurgias das principais especialidades”, explica.

Além disso, Geraldo antecipa que também será posto em prática o “Projeto Examina MS”, também na Caravana da Saúde. “Esse projeto vai atender os exames mais solicitados e represados, desde ressonância magnética, até os invasivos, como endoscopia, broncoscopia e colonoscopia, para dar a cada cidadão acesso a procedimentos que infelizmente ficaram represados com a pandemia”, finaliza.

Novo Prosseguir indica que 23 municípios progrediram na classificação de risco

O Comitê Gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia) divulgou o novo bandeiramento dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Na nova classificação, 19 municípios ficaram com a bandeira vermelha, entre eles Campo Grande, que permanece com grau alto para contaminação, 39 na laranja, e 21 na amarela e nenhuma cidade na bandeira verde nem na bandeira cinza (grau extremo). Comparando com a semana anterior, os resultados indicam que 41 municípios permanecem na mesma bandeira, 23 progrediram e 15 regrediram.

(Texto: Clayton Neves)