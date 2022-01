Motorista de SUV é executado ao lado da noiva em Pedro Juan Caballero

Rody Ariel Giménez Alvarenga, 30, foi assassinado a tiros na noite de sábado (8), em frente a uma choperia na avenida Júlio Miranda Cueto, região de muito movimento da Capital do Departamento de Amambay, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Segundo Ponta Porã News, testemunhas assistiram dois homens se aproximando da vítima, que estava digirindo um SUV Toyota Fortuner, quando um dos suspeitos chegou ao lado da vítima e disparou várias vezes. Foram encontrados 26 cartuchos de munição 9 milímetros dentro do carro.

Depois do crime, o pistoleiro subiu na garupa da moto do comparsa que esperava por ele e fugiu. A Polícia Nacional do Paraguai investiga o caso e câmeras de segurança da região estão sendo requisitadas pelo setor de investigação.

De acordo com o portal de notícias da fronteira, uma mulher que estaria acompanhando a vítima e seria a noiva dele, desceu do carro e desapareceu. Ela já foi identificada pela polícia e é a principal testemunha do crime.