Motociclistas sofrem acidente em cruzamento na região da Coopharádio

Na manhã desta quinta-feira (8), dois motociclistas colidiram em um acidente no cruzamento entre a rua Morumbi com a rua Caldas Eulete, na região do bairro Coopharádio, sul de Campo Grande.

Segundo informações, a condutora de uma biz, de 31 anos, e o piloto de uma Honda Titan, de 26 anos, bateram supostamente uma de frente com a outra. Mas a BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito) trabalha colhendo as informações da batida.

A mulher ficou bastante ferida, com escoriações e sentido dores. Já o piloto da Titan teve um corte profundo perto da canela. Ambos foram socorridos por motos e uma UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros. Acesse também: Suspeito de ser do PCC, ‘olho de gato’ morre trocando tiros com policiais

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)