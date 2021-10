Mosquitos com Wolbachia tem predominância acima de 60% em cinco bairros da Capital

Nesta quarta-feira (6), foram divulgados os dados da primeira fase do Projeto Wolbachia, que apontam predominância da bactéria nos mosquitos é acima de 60% em cinco bairros da Capital. Os outros dois estão com a porcentagem a baixo de 50%. A bactéria impede o desenvolvimento dos arbovírus no mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com a prefeitura de Campo Grande, a soltura dos mosquitos com Wolbachia começou em dezembro de 2020, inicialmente em sete bairros. Atualmente, o monitoramento indica um crescimento na população dos insetos com estas características.

Os bairros que chegaram a média de 60% foram: Guanandi, Aero Rancho, Batistão, Coophavilla e Jardim Centenário. No entanto, Lageado e Tijuca não possuem uma prevalência do mosquito com Wolbachia considerada média, entre 40%. Ainda assim, o resultado é satisfatório, visto que há uma tendência de crescimento populacional.

“Essas armadilhas já são usadas na rotina dos agentes de combate a endemias na cidade, foi agora implementada essa nova etapa no processo antes de descartar as palhetas, como acontecia antes”, explica o coordenador do projeto em Campo Grande, Antônio Brandão.

Na fase 2, os bairros contemplados foram: Taquarussú, Jacy, Jockey Club, América, Piratininga, Parati, Pioneiros, Alves Pereira, Centro Oeste e Los Angeles.

E, a etapa de engajamento da fase 3 está sendo finalizada e a previsão para início da soltura é em 25 de outubro. Nesta etapa, estão os bairros Carandá Bosque, Vila Carlota, Chácara Cachoeira, Dr. Albuquerque, Estrela Dalva, Jardim Paulista, Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Rita Vieira, São Lourenço, Tiradentes, TV Morena, Universitário, Jardim Veraneio e Vilas Boas.

O Método Wolbachia é complementar às demais ações de controle das arboviroses realizadas pela prefeitura. A população deve continuar a realizar as ações de combate à dengue, zika e chikungunya que já realizam em suas casas e estabelecimentos comerciais.

