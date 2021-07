Vídeos: Morre “Seu Peru” aos 101 anos

Morre “Seu Peru” aos 101 anos. Isto depois de o “matarem” tanto durante os últimos anos. Orlando Drummond é dublador. Era. Faleceu nesta terça-feira (27). Isto no Rio de Janeiro. Dublou por 40 anos Scooby Doo. Com ele foi para o Guinnes Book. Além dele, fez a voz de Alfie, O ETeimoso, Popeye; o Vingador, da Caverna do Dragão. Entre tantos, fez também Gargamel, Gato Guerreiro (He-Man), Patolino e Frajola. Ou seja, fez parte da infância de muitos brasileiros.

Ah, além dos desenhos animados, também foi o inesquecível “Seu Peru”, na Escolinha do Professor Raimundo.

causa

Desta forma, o artista ficou internado desde maio desse ano. Neste dois meses, esteve em um hospital da capital fluminense. Isso era devido a um quadro de infecção urinária. Mesmo com o susto, ele se recuperou e teve alta médica no dia 12 de junho. Seu neto informou que sua saúde tinha altos e baixo. isto devido a sua idade

Aliás, em 2019, o Bloco Diversão Brasileira prestou uma homenage. Nesta oportunidade, reuniu diversos dubladores no Rio de Janeiro. Isto foi uma linda homenagem em vida.

Ainda assim, muito há de vir em homenagem a este grande e inesquecível artista.

Então, faltou dizer. Em 2019, Drummond, fez 100 anos. Assim, “Escolinha” fez episódio especial em homenagem a ele. Foi lindo. Ele foi ovacionado pelos humoristas da nova fase do programa.

