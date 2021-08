Com Messi fora do Barcelona termina uma era no clube espanhol. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5), pelo time catalão apontando que o atacante argentino não renova contrato. Mas, o motivo da saída do craque dado pelo Barça, de acordo com nota, é um regulamento espanhol LaLiga sobre o registro de jogadores.

Porém, o astro do futebol poderia até continuar no Barça, devido a um “meio termo” conversado entre o time e o jogador. “Apesar de ter se alcançado um acordo entre Barcelona e Messi com a clara intenção de assinar um novo contrato no dia de hoje, não se poderá formalizar devido a obstáculos econômicos e estruturais (normas da liga espanhola)”.

acordo

Assim, Lionel Messi e o Barcelona entraram em um acordo que ambos não queriam. Na página oficial do Clube Catalão, há o lamento pelo acontecido.

Aliás, o texto fala pelos dois lados “Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não sejam atendidos. Por isso, o FC Barcelona expressa de todo o coração a sua gratidão ao jogador. Somos gratos pela sua contribuição para o engrandecimento do clube. O Barcelona deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro na sua vida pessoal e profissional”.

Enfim, seu contrato terminou no dia 30 de junho e só não foi renovado porque o Barcelona precisou diminuir a folha salarial, ou então utrapassaria o limite obrigatório da já citada La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol.

Lionel Messi jogou 17 temporadas, 778 partidas e marcou 672 gols. Ao todo conquistou quatro títulos da Champions, três Mundias e dez Espanhóis (Campeonato Espanhol).

Com o talento e currículo, Messi não ficará sem clube já que um ti me inglês e um francês estão de olho no craque: Manchester City e Paris Saint-Germain (PSG).

