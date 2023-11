Mesmo com onda de calor, meteorologia indica possibilidade de chuva hoje

A quinta-feira (9) será quente em Mato Grosso do Sul, com máximas que podem ultrapassar os 40°C, a meteorologia não descarta a possibilidade de chuvas, fraca a moderada ou até tempestades para o Estado. Na tarde de ontem (8) alguns municípios já registraram pancadas de chuva.

Em Campo Grande, o dia começa com 25°C e atingem os 33°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 23°C e máxima semelhante à capital, de 33°C. Na região Sul, Iguatemi e Ponta Porã marcam 23°C pela manhã e chegam aos 31°C e 32°C, respectivamente. No Leste do Estado, Anaurilândia tem mínima de 24°C e máxima de 35°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba registra 22°C inicialmente e atinge os 35°C no período da tarde, enquanto Três Lagoas apresenta variação entre 25°C e 37°C. Coxim e Camapuã, na região Norte, têm temperaturas semelhantes, com mínimas de 24°C e máximas de 35°C.

No Pantanal, Aquidauana registra 25°C pela manhã e 35°C pela tarde, já em Corumbá, os termômetros variam entre 27°C e 34°C. Porto Murtinho, mais uma vez, é o município responsável pela maior temperatura do dia, com mínima de 27°C e máxima de 38°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Climas) as instabilidades ocorrem devido ao avanço de cavados, ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia e à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai. As chuvas podem atingir grande parte de Mato Grosso do Sul, com destaque para as regiões Sul, Central, Sudoeste, Oeste e Nordeste do Estado.