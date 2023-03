Mesmo com altas temperaturas, previsão segue com chuva nesta quarta-feira

A previsão do tempo segue com clima instável nesta quarta-feira (8) em todo Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) ainda indica a probabilidade de chuvas mais fortes e tempestades, com acumulados de chuva acima de 40 mm em 24 horas.

De acordo com o Centro, as instabilidades ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados (região de baixa pressão atmosférica). Entre quarta-feira (8) e quinta-feira (9), a chuva ganham destaque nas regiões sul, sudoeste, norte e nordeste do Estado novamente.

Para a Capital são esperadas mínima de 21°C e máxima de 30°C. Na região sul-fronteira, Ponta Porã terá 21°C de mínima e máxima de 27°C. Iguatemi atinge os 31°C de máxima. No leste e bolsão, Anaurilândia, Três Lagoas e Paranaíba podem chegar aos 33°C.

Partindo para as regiões mais quentes do Estado, Coxim e Camapuã, no norte, terão mínimas de 21 e 22°C e máxima de 31°C. No Pantanal, Corumbá fica em 24°C de mínima e em seu período mais quente chega aos 30°C. Porto Murtinho com mínima de 25°C e máxima de 29°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para temporal, com ventos de até 60 km por hora e queda de granizo, em Amambai, Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nioaque, Paranhos, Ponta Porã e Porto Murtinho.