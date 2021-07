MC Marcinho é internado às pressas e mãe pede: ‘Orem por ele’

Sucesso do funk nos anos 90 com o “Rap do Solitário” e “Glamurosa”, o cantor MC Marcinho foi internado às pressas no Hospital Glória D’Or, na Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do cantor, ele deverá ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Nas redes sociais, a equipe do cantor publicou mensagem pedindo orações para o funkeiro de 43 anos.

“Marcinho, encontra-se internado, com probabilidade de intervenção cirúrgica, proveniente de um estado instável de seu coração. Pedimos suas orações e contamos com a compreensão de todos neste momento”, disse a equipe do artista.

De acordo com a assessoria do cantor, MC Marcinho estava se preparando para viajar para Brasília, na sexta-feira, dia 23 de julho, quando passou mal em casa, na Zona Oeste. Ele foi levado para o Hospital Glória D’Or, na Glória, na Zona Sul do Rio, onde logo foi constatada uma insuficiência coronariana.

Em conversa coma reportagem de OFuxico, a mãe do cantor, Gisele Garcia, disse que está bem e aguarda a cirurgia.

“Ele vai colocar um marcapasso. Orem por ele para que fique tudo bem”, pediu.

Embora esteja no Centro Tratamento Intensivo (CTI), Marcinho está lúcido e seu quadro clínico é estável. O cantor está sendo monitorado. Uma cirurgia para implantação de uma ponte de safena está programada para a próxima segunda-feira, dia 26 de julho.

A equipe pediu a compreensão de fãs, amigos e contratantes e agradeceu o carinho e o companheirismo. Nas redes sociais, famosos como Buchecha e Dennis DJ desejaram o pronto restabelecimento do artista.

TERCEIRA INTERNAÇÃO EM MENOS DE 1 ANO

Nos últimos dez meses, MC Marcinho já foi internado outras duas vezes. A ais recente, em fevereiro deste ano. Na ocasião, o próprio cantor relatou em suas redes sociais que passou quatro dias em coma, num hospital do Rio, após a realização de uma cirurgia para cuidar de uma infecção bacteriana no pé esquerdo, provavelmente proveniente da Covid-19.

Por causa dessa infecção, o funkeiro passou três meses internado, já que a bactéria havia se instalado no pulmão. O cantor recebeu alta em abril.

Em outubro do ano passado, MC Marcinho foi infectado pelo coronavírus, precisou ser hospitalizado e passou 11 dias no CTI em tratamento contra a doença. (com informações O Fuxico)