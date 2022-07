Marquinhos divulga providências tomadas na justiça e define acusações como baixaria

O ex-prefeito por Campo Grande e pré-candidato ao Governo de Mato grosso do Sul, Marquinhos Trad deu as caras na tarde desta sexta-feira (29), para se defender das denúncias apresentadas contra eles nas últimas semanas. Pelo Instagram, Marquinhos publicou um vídeo de 5 minutos dizendo as providências tomadas por ele, que estava calado até agora indignado com o nível de baixaria das acusações, segundo o mesmo.

“Denúncias caluniosas, que visam me atingir e à minha família, depoimentos comprados com provas abundantes de armação, vazados de forma seletiva e em tempo recorte. Secretários, agentes públicos, correndo atrás de mulheres, oferecendo dinheiro e favores para me acusar. Temos provas de toda essa armação , tudo já devidamente entregue na justiça”, alega Trad, em vídeo.

Justiça

Durante a publicação, o pré-candidato revela que entregou na justiça algumas provas de que é inocente. “Temos provas até do pix feito a uma das mulheres, para mentir a meu respeito. É tanta indignação que solicitamos a intervenção do MPF (Ministério Público Federal) para instauração de um inquérito para investigar abuso de poder político, econômico e de crime eleitoral. Pedimos também a instauração de um inquérito na justiça estadual para apurar crime de violação de sigilo processual. Além disso, providências no no tribunal para a apuração do crime de ameaça e denunciação caluniosa. Essa armação será provada no decorrer das investigações.”.