Marido suspeito de matar família de MS é preso no Paraná

Jean Michel de Souza foi preso nesta segunda-feira (9) pela Polícia Civil de Umuarama, cidade do interior do Paraná por ser suspeito de matar a esposa Jaqueline Soares, de 32 anos, e o sogro e sogra de 60 anos a facadas. A família era sul-mato-grossense, mas morava no estado vizinho.

De acordo com o site da RIC, o advogado dele, Eric confirmou a prisão em flagrante e que se baseou em perícia provisória realizada na casa onde a família morava e foi morta. Além disso, contribuiu contra o suspeito depoimento feito pela própria mãe dele.

Levado para a delegacia local para prestar depoimento, Jean é suspeito de comer o triplo assassinato por motivo passional. Sangue foi detectado também no carro dele e em suas roupas. Ainda não há mais detalhes do caso, assim como não há informações sobre a causa do crime.

Caso

Natural de Mato Grosso do Sul, mas moradora do Paraná, a família ainda mantinha uma empresa em Mundo Novo, cidade no extremo sul do Estado e que faz divisa com o território paranaense. Conforme informações divulgadas pela imprensa local, quem encontrou os corpos das vítimas foi a funcionária da casa.

