‘Maníaco da Moto’ é indiciado por atacar 20 mulheres na rua

Nesta semana, um jovem de 18 anos foi indiciado por importunação sexual ao atacar pelo menos cinco mulheres no município de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. Ele ficou conhecido na cidade como o “Maníaco da Moto” porque usava uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, para se aproximar e atacá-las.

Segundo a polícia, o homem confessou ter atacado pelo menos 20 vítimas. O homem não está preso, pois quando foi identificado e localizado pela polícia não se encontrava em situação de flagrante delito.

Ele responderá pelo crime em liberdade. Cinco inquéritos contra ele pelo crime de importunação sexual foram remetidos ao poder judiciário ontem. O inquérito será analisado pelo Ministério Público, que definirá se o denunciará ou não à Justiça.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o indiciado agarrava as nádegas, seios e demais partes íntimas das vítimas quando elas estavam andando em ruas de pouca circulação de pessoas. Ele foi indiciado com a conclusão de cinco inquéritos policiais elaborado pela Delegacia de Polícia de Atendimento à Mulher e remetido ao poder judiciário ontem.

A polícia disse que os ataques contra as mulheres começaram a ser registrados em março deste ano. A última investida do “Maníaco da Moto” ocorreu na última sexta-feira (6). Ele foi identificado por meio de câmeras de segurança instaladas em imóveis próximos aos locais em que ele atacou mulheres.

De acordo com a polícia, o homem, durante depoimento, confessou ter atacado pelo menos 20 mulheres. Mas, apenas cinco mulheres formalizaram o registro de ocorrência na delegacia. O investigado contou à polícia que atacava as vítimas de forma aleatória, quando “se sentia atraído” por alguma delas, sem que elas tivessem um perfil específico.

"Algumas vítimas relataram ter sido abordadas pelo autor por mais de uma vez, geralmente em vias públicas com menor circulação de pessoas", disse a polícia. O crime de importunação sexual é previsto no artigo 215 do Código Penal e tem pena, em caso de condenação, de um a cinco anos de reclusão.

(Com informações Uol Notícias)