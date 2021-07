Mais de 3 toneladas de drogas são apreendidas no Centro da cidade

Um morador foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico com 3,3 toneladas de maconha em sua casa. Para a polícia civil, ele alegou a droga foi deixada na sua casa, por um desconhecido, na noite da terça-feira (13). O motorista do caminhão simplesmente parou na frente da casa do acusado e pediu para guardar a droga, afirmando que o veículo estava com problemas mecânicos. O residente não pode negar ajuda.

A prisão e apreensão foi feita após denúncia a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), era de que o local localizado no Bairro Jardim Itália, em Dourados, era depósito e distribuidor de drogas. No lugar também foi recuperada camionete produto de furto.

Devido a localidade, os policiais ficaram surpresos com o abuso dos traficantes.