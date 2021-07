Maior empresária da rede de imóveis por diária de MS está no Estado Play

O mais novo podcast do Estado Online vai trazer o universo imobiliário em uma linguagem acessível e lucrativa a partir deste domingo (18). A corretora de imóveis, Tatiane Wehner, vai conversar com pessoas da área e informar sobre construção civil, compra e investimentos no “Mercado Imobiliário”.

A profissional, que atua na área há 14 anos, explicou que o podcast será completo sobre o tema para a audiência compreender como investir de maneira segura. “Vamos abordar tudo da construção civil daqui do Estado. Vamos ensinar as pessoas a fazerem dinheiro com imóveis e como investir certo no mercado imobiliário”, contou Wehner.

Ela destacou que o podcast terá sempre entrevistados do setor. Toda semana será disponibilizado um novo episódio. A corretora tem uma empresa focada nas soluções de negócios e atua em 10 áreas distintas. Ela também encabeça a maior rede imóveis de aluguel por diária do Estado.

Sua estreia conta com o superintendente do Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), Marcelo Salomão, que vai falar sobre direito imobiliário. O conteúdo estará disponível no www.oestadoonline.com.br. O programa é um dos vários conteúdos disponibilizados pelo O Estado Online, que inclui podcasts de e-sports até discussão sobre desigualdade racial.