Líderes partidários já organizam reuniões para tratativas de eleições em 2022

Nos bastidores começam a surgir eventuais nomes e até negociações de coligações

Diante dos desafios para as eleições em 2022, alguns partidos de Mato Grosso do Sul já iniciam reuniões neste mês, ao passo que outros preferem aguardar a aprovação das mudanças na legislação eleitoral pelo Congresso Nacional.

O PT se reúne hoje (14) às 8h, na sede da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de MS) com líderes como Zeca do PT, deputados Pedro Kemp, Amarildo Cruz e Vander Loubet e demais componentes da executiva regional. O presidente regional, Vladimir Ferreira, afirmou que a reunião vai deliberar sobre a estratégia a ser adotada para o pleito em 2022.

O MDB, presidido pelo ex-deputado Junior Mochi, vai se reunir em setembro após os resultados de uma pesquisa qualitativa. Os dados devem ficar prontos até 10 de setembro. “Nós já começamos a conversar. E agora vamos ‘estartar’ essas reuniões da executiva e tão logo a pesquisa qualitativa esteja pronta nós vamos nos reunir para iniciar. Tivemos uma pesquisa quantitativa que demonstrou bons resultados e agora estamos aguardando essa nova demanda. A partir disso vamos sentar e conversar.”

Presidente do PDT, o deputado Dagoberto Nogueira afirmou que dia 27 de agosto, o partido faz reunião com o presidente nacional Carlos Roberto Lupi, na sede em Campo Grande. “Temos tradição de chapa pura, vamos tentar montar novamente para 2022. Pretendemos não fazer coligação e estamos prontos para isso. Mas, vamos aguardar ainda e decidir ano que vem. Nessa primeira reunião devemos tratar da vinda do Ciro Gomes também”, disse Dagoberto

Presidente regional do PL, Filinto Gomes de Abreu disse que o partido ainda não tem data prevista e está seguindo orientação da executiva nacional. “Agora está mudando a lei eleitoral. Então, não adianta ter reunião antes de sabermos como ficará a legislação em definitivo. Estamos aguardando todas as aprovações no Congresso e provavelmente vai ser em meados de setembro a primeira reunião.”

Presidente do Podemos, Sergio Murilo afirma que o partido tem reuniões em 31 de agosto com todos os vereadores eleitos em Mato Grosso do Sul. “Estamos fazendo por partes para poder falar desse planejamento de 2022. Infelizmente o governador de MS já antecipou sobre as eleições colocando seu pré-candidato. Em virtude das mudanças do processo eleitoral, nós do Podemos já antecipamos e marcamos para o dia 31 de agosto uma reunião com todos os vereadores eleitos em 2020, onde iniciamos nosso diálogo.’’

Em setembro, ainda com data a ser definida, haverá nova reunião com todos da executiva municipal em Campo Grande para tratar de eleições majoritárias de 2022. “A pauta além da escolha do candidato majoritário, também tratará das chapas de deputado esta dual e federal. A gente já está estruturando e em setembro teremos nossos parceiros, que estarão em abril de 2022 candidatos para concorrer aos cargos. Temos a expectativa de que a deputada federal Rose Modesto saia do partido atual e entre no Podemos para concorrer ao governo de Mato Grosso do Sul. Se ela entender que tem capacidade e querer sair ao governo estamos de portas abertas. Sabemos que ela teve outros convites de diversos partidos e nós do Podemos que estamos na fila há muito tempo e temos a expectativa de que ela nos escolha.”

Sergio Murilo voltou a reforçar que o Podemos saiu do zero e agora já conta 40 vereadores, e com planejamento e gestão. Ele está visitando Rochedo e Rio Negro mantendo conversas com vereadores eleitos nos municípios. O presidente do PSDB, Sergio de Paula, afirmou apenas que o partido vem se reunindo. “O PSDB vem realizando encontros regionais com lideranças e filiados tucanos.”

A presidente do PSL, senadora Soraya Thronicke, informou por meio da assessoria que o partido já realizou a primeira reunião dia 30 de julho e que o partido passa a acertar detalhes para a próxima eleição.

Pelo PSD, o presidente regional, senador Nelsinho Trad, disse que já começaram o trabalho. “Começamos no mês de julho e já tem deliberação: reforço de quadro partidário com pré-candidatos a deputados estaduais e federais e, após a votação da nova legislação eleitoral, promover eleições regionais para repassar instruções.”

O presidente regional do Progressistas, deputado Evander Vendramini, e o presidente regional do DEM, José Braz, também não emitiram resposta.

(Andrea Cruz)