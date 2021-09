Lago seca em Campo Grande após estiagem prolongada

Após um severo período de estiagem prolongada em Mato Grosso do Sul, focos de incêndio e calor excessivo, a natureza tem colhido graves danos. Exemplo disso é um lago às margens da Avenida Tamandaré, no Jardim Seminário em Campo Grande, que secou nos últimos meses deste ano.

Leitores do jornal O Estado Online que passam pela região encaminharam fotos e vídeos para a nossa equipe de reportagem que foi até o local. Confira mais detalhes na live do Estado Play no Facebook.

Da redação com informações de Itamar Buzzatta