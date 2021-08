Ladrão é preso por roubos na região do Alphaville e Itanhangá Park; vídeo

Vitor Aquino Rodrigues, 27, foi preso em flagrante na quarta-feira (11), responsável por realizar uma série de roubos contra mulheres nesta semana, em pontos próximos a alguns condomínios luxuosos em Campo Grande.

Na manhã da última segunda feira (9), policiais civis foram notificados sobre um roubo contra mulher que caminhava pela região do bairro Itanhangá Park, região próxima ao centro da Capital. A ação foi flagrada por câmeras de segurança existentes na região.

No dia seguinte (10), os investigadores confirmaram a identidade do suspeito a partir das imagens. Foi assim que os agentes viram que Vitor também era o responsável pela sequências de crimes nas imediações do condomínio Alphaville.

Em seguida, uma equipe da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) iniciou a coleta de testemunhos e pistas, que levaram até o autor. Até que na manhã de ontem, Vitor foi localizado e preso na casa da namorada.

No endereço, foram encontrados parte dos pertences das vítimas e a arma branca usada nos crimes, além de uma motocicleta. Acesse também: Jovem é executado a tiros no centro de Campo Grande

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)