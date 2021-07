Criminosos da fronteira deixam bilhete em nova vítima de assassinato

O corpo de um homem desconhecido foi encontrado com sinais de um brutal assassinato, na tarde de terça-feira (27), a cerca de 50 metros da Linha Internacional do Paraguai e Capitan Bado, ao lado de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. Há indícios que a vítima era alvo dos ”Justiceiros da Fronteira”.

O alvo dos criminosos foi executado com disparos de arma de fogo e os assassinos ainda arrancaram partes da pele do rapaz. No cadáver, um bilhete foi deixado pelos ‘’Justiceiros da Fronteira’’, onde manifestaram que os membros da facção voltaram.”Passamos por tudo sozinhos. Aviso: É o começo… assinado, ladrões da morte” escreveram os criminosos em lingua estrangeira.

Segundo informações, os policiais paraguaios foram até a estrada Juana Maria de Lara no bairro Potreiro na periferia da cidade para investigar o caso. Em seguida, o corpo foi levado para o necrotério do Posto de Saúde de Capitan Bado onde passará por perícia para uma possível identificação.

Os crimes atribuídos aos chamados “Justiceiros” se baseia em execuções dos acusados de praticarem crimes de furtos, roubos e outros delitos nas cidades do interior do Paraguai como Yby Yaú e Pedro Juan Caballero. Acesse também: Casal de namorados morre em tiroteio na fronteira

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

