Juliette e Neymar quebram o Instagram. Juntando 155 milhões e 31, 7 milhões de seguidores, em menos de uma hora uma foto postada nos perfis de Juliette, campeã do BBB 21, e do atacante Neymar já chegam a 5 milhões de visualizações. Até amanhã (23), este número deve dobrar.

O número é a soma dos dos perfis, mas o de Juliette tem 3 milhões enquanto o de Neymar “só” 1,7 milhão. Agora, passada de horas da postagem, a ex-BBB já alacançou 4,3 milhões e mais de 111 mil comentários com a legenda: “Aposta paga!”. Na do jogador, com apenas 81 comentários e 2,5 milhões de likes, está simplesmente: “De Juliette com a @Juliette”. Será a primeira vez que este título, Juliette e Neymar quebram o Instagram, acontece?

Mas, isto quebrou a rede vizinha: <Twitter>

Em menos de 1 hora, a foto de Juliette e Neymar já ultrapassou 2 milhões de curtidas no Instagram. pic.twitter.com/jLglYYXTeq — Juliette Charts (@juliettecharts) July 22, 2021

Aliás, todos querem um pouco da fama dela.

Além, de jogarem o nome dela nas fofocas, a ex-BBB, está em toda parte aproveitando sua vitória e alcance nacional com suas próprias regras. A paraibana já cantou com Wesley Safadão justamente uma música de Chico César, tema que grudou nela depois de tanto cantar a música do compositor e músico, “Deus Me Proteja de Mim”. Juliette também cantou com o ídolo Gilberto Gil.

