Juliette e Anitta no DOC sobre a ex-BBB. Toda vez que aparece ou, simplesmente, tem o nome mencionado, Juliette chega aos trends de todas as plataformas. No topo dos comentários no Brasil, a ex-BBB segue ganhando o mundo com sua simplicidade e constante espanto com a celebridade que se tornou. Nesta terça (26), o motivo é o quinto episódio de seu doc. Os nordestinos se sentem extremamente representados e incluídos com ela, “A” paraibana. VEJA AQUI TODOS OS COMENTÁRIOS.

Por isso, tantos comentários de força e identificação. Como esse no twitter. “Juliette tem muita consciência do quão grande se tornou e como isso pode ser desafiador. O quanto ela ganha mas também perde com tudo isso. Que massa usar toda essa força para apoiar coisas boas. E a volta para casa deve ser emocionante”, comentou @lenilsondias.

Já outro dá destaque a mãe de Juliette. “O encontro da Juliette com dona Fátima foi a coisa mais linda desse EP”, destacou @liapulaqueiro1. A @yarah2005 ressaltou a qualidade do doc. “Que episódio lindo Juliette acho q todos até agora eu só sei dizer que coisa linda e emocionante”.

sem nó

Como a globoplay não dá ponto sem nó, já está amarrando os fãs de BBB para 2022. Isso comprovou outras twitteira. “Os bastidores de tudo que ela tá fazendo, até se acordando… Oh saudade de um ppv de um BBB”, apontou @crxMoni_SHF.

Aliás, a mesma fã destacou outra façanha da vencedora do BBB 21. “Juliette faz rir e chorar ao mesmo tempo”. No entanto, @harianyVeiRJ

avaliou outro ponto que aumenta cada dia mais os “junittes( fãs de Anitta e Juliette). “Se todo esse fenômeno tivesse sido com outra pessoa que estava no #bbb21 teria subido a cabeça certeza”.

Você sabia das Junitters por isso tem os nome das duas no título: Juliette e Anitta no DOC sobre a ex-BBB.

