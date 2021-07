Juliette chora e diz “Não consigo ser como eu era antes”

Qual o preço da fama? A vida de Juliette Freire se transformou da água para o vinho após o “BBB 21”. O quinto episódio de “Você Nunca Esteve Sozinha”, liberado hoje pelo Globoplay, mostra a nova rotina da campeã do reality show, que antes de virar um fenômeno conciliava as carreiras de maquiadora e advogada em Campina Grande.

O documentário acompanha os passos da paraibana logo após ela deixar a casa do “BBB”. Do anonimato, Juliette encontrou um mundo totalmente diferente. A começar pelos mais de 30 milhões de seguidores em uma única rede social.

Contratos publicitários, lives, ensaios para revistas e uma preparação de diva pop para estar com o cabelo arrumado e a maquiagem em dia. Na cena mais emocionante do doc, a ex-BBB chora ao desabafar sobre a nova vida:

“Não consigo ser amiga como eu era antes, não consigo ser filha como eu era antes. Não consigo ser irmã como eu era… Não consigo ser como eu era antes. É um pouco angustiante. Tem uma equipe de muitas pessoas, e cada uma vai cobrar porque é o trabalho dela. O fotógrafo vai cobrar a foto legal, o vídeo vai cobrar um vídeo legal, o doc? a música, uma publicidade. Todo mundo tem o seu pedacinho. Mas todos esses pedacinhos são tirados de mim. Esse é o peso de uma vida artística”.

Subcelebridade?

Ela reforça que nunca imaginou sofrer uma mudança tão grande depois do programa. Esperava ganhar R$ 200 mil em prêmios e até de levar uma vida como subcelebridade.

“Eu queria ser uma subcelebridade, fazer algumas publicidades e ser feliz para sempre. Continuaria trabalhando, estudando para concurso? Não cogitei a possibilidade, e se der muito certo?”.

“Nunca enxerguei Juliette como produto”

Antes de entrar no “BBB 21”, Juliette deixou as redes sociais sob os cuidados da amiga Deborah Vidjinsky. Em depoimento ao Globoplay, Vidjinsky conta que procurou ajuda de psicólogo para saber como contar a Juliette tudo o que havia acontecido durante o período do confinamento.

“Nunca enxerguei Juliette como um produto porque ela era minha amiga. Não queria que ela fosse tratada assim, como um produto. Ela estava no auge do programa, e todo mundo queria como se fosse urubu na carniça”. — Deborah Vidjinsky, amiga de Juliette. (com informações do portal Uol)

