Jovem é baleado em frente de festa e morre no hospital da Santa Casa

Leonardo Andrade de Oliveira, 20, morreu na manhã de domingo (3) após ter levado um tiro no ouvido, em frente a uma festa organizada dentro de uma tabacaria da rua Avenida Ezequiel Ferreira Lima, região que atravessa o bairro Guanandi II e o bairro Aero Rancho, sul de Campo Grande.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, Leonardo foi socorrido pelos amigos e deu entrada na unidade de saúde do Aero Rancho em estado gravíssimo por volta de 8h52. Em seguida, foi transferido para o hospital da Santa Casa de Campo Grande, onde sofreu dois ataques cardíacos antes de falecer às 10h5 de domingo.

Segundo o funcionário do estabelecimento, o local é seguro e foi assumido há cerca de um mês. Ele não soube dizer se o assassino ou a vítima estava dentro do evento na tabacaria, já que mais a frente de onde houve o assassinado, havia outra festa. Acesse também: Jovem assassinada com um tiro na cabeça no interior de MS

(Com informações da repórter Rosana Lemes)