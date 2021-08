Jovem de Nova Andradina morre em acidente na MS-134

Lucas Alberto Finamor de Almeida, 22, morreu em um acidente de trânsito no início da madrugada deste domingo (15), na rodovia MS-134, trecho que liga Nova Andradina ao distrito de Nova Casa Verde, a 4 km do perímetro urbano.

Conforme apurou o Jornal da Nova, o jovem conduzia um veículo Ford/Fiesta sedan com placas de Nova Andradina, sentido ao distrito, quando no km 136 houve a colisão com uma Mercedes Benz, tracionada a uma carreta baú, com placas de Francisco Sá (MG).

Com o violento impacto, ambos os veículos foram parar fora da pista de rolamento e Lucas Finamor morreu preso nas ferragens. O motorista do caminhão saiu ileso.

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e retirou o corpo do jovem das ferragens, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) também esteve no local, bem com a Polícia Civil e Perícia Criminal.

A princípio o jovem teria invadido a pista contrária, onde o condutor da carreta tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. As autoridades policiais vão apurar os fatos. Acesse também: Blogueira brasileira é presa por tráfico internacional

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)