Jogos Urbanos Indígenas acontecem hoje na Capital

A 14ª Edição dos Jogos Urbanos Indígenas está confirmada para este domingo (22), em comemoração ao aniversário de 122 anos de Campo Grande. Por medida de segurança, as competições, que começam às 8h30 no Parque do Sóter, vão acontecer no mesmo dia e com número reduzido de competidores. Nas edições anteriores, o campeonato durava dois dias, reunindo mais de 700 participantes.

Os jogos são coordenados pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e conta com o apoio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. As atividades devem seguir os protocolos de biossegurança que são imprescindíveis, mesmo neste momento da pandemia em que os níveis de transmissão da Covid-19 estão baixos.

Os atletas e técnicos irão adotar as recomendações da Organização Mundial da Saúde durante todo trajeto da aldeia até o local do evento, para a segurança da saúde de todos os envolvidos durante os jogos, como o uso de máscaras, higienização das mãos por álcool em gel 70% e distanciamento social. As medidas também serão aplicadas no local, como a higienização dos banheiros dos ginásios, corrimãos e maçanetas das portas.

O objetivo do campeonato é promover o intercâmbio esportivo entre a comunidade indígena do município, assim, valorizando a cultura, educação e lazer desenvolvidos em aldeias da Capital. O número de comunidades indígenas foi reduzido para 13, sendo das etnias terena, kadiwéu, guató-guarani, kaiowá e kinikinau.

“Os jogos mostram as modalidades tradicionais da cultura indígena que devem ser valorizadas na nossa comunidade. Campo Grande amplia o incentivo à valorização da identidade indígena. Vale ressaltar que todos os protocolos de biossegurança irão ser seguidos por todos os envolvidos”, reforça o diretor-presidente da Funesp, Claudinho Serra.

Competições

As formas de disputa serão estabelecidas conforme o número de equipes inscritas, seguindo as normas no regulamento e critérios determinados pela Direção Técnica. As equipes que receberem as maiores pontuações serão premiadas com troféus e medalhas classificatórias.

O regulamento e as modalidades podem ser acessados pelo site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/14o-jogos-urbanos-indigenas-de-cg-2021/.