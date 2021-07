João Paulo é o milagreiro da rodada. Após defesas quase impossíveis, o Santos acrescentou mais um santo ao seu nome de time, São João Paulo.

Isso porque, com sua habilidade, levou o time para as quartas-de-final. O jogo terminou 1 a 1 com o jogador número 1 afastando a ameaça do Independiente, da Argentina, jogando na casa do adversário.

Por isso, nesta quinta (22), o goleiro foi aos prantos, após classificar o time João Paulo, disse em lágrimas: “Minha mãe começou tratamento contra um câncer. Tenho certeza que vamos vencer essa juntos. Quero dedicar essa partida para ela”.

Portanto, baseado nesta atuação excepcional recebeu entre adjetivos de “monstro” e “gigante” outra primeiro lugar na rodada.

Desta forma ficou bem evidente, o goleiro é top trend no Twitter onde, ao mesmo tempo que comoveu, animou os fãs. VEJA AQUI.

Jogo

Realmente todo conteúdo esportivo realçou que a atuação de João Paulo foi brilhante, o que apagou o gol do atacante Kaio Jorge. Isso porque o goleiro para o ataque do adversário. Para os argentinos só valia a vitória, o que gerou ataques desde o princípio e tentativa de pressão.

Para os brasileiros, só era necessário o empate já que na partida no Brasil, os santistas venceram por 1 a 0.

Mas, com a pressão sem resultado, 1 minutos após a defesaça de João Paulo contra um chutaço de Palácios.

Aos 38, Kaio marcou após um belo lançamento e uma falha do adversário. O atacante desviou do goleiro da casa e marcou.

Desta forma, de milagre em milagre, aos 16 minutos, Insaurralde derrubou Marinho na entrada do gol. Foi amarelo, mas após consulta ao VAR saiu o vermelho.

Porém, mesmo com dez jogadores o time da casa marcou aos 22 minutos com Lucas González, aproveitando confusão na área. Não teve tempo de salvar. Foi o empate.

Com este resultado, Classificado o Peixe pega o Libertad, do Paraguai,

Não é à toa que Internautas o consideraram uma atuação histórica do goleiro.