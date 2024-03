Alerta para temperatura 5º acima da média nos próximos dias em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta vermelho para a onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul, desta quinta-feira (14), até às 18h de sábado (16). O alerta atinge 70 cidades do Estado, além de parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Durante esses dias, a temperatura deve permanecer 5°C acima da média em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. O maior risco apontado é para problemas de saúde causados pela baixa umidade do ar durante o período.

O estado de Mato Grosso do Sul foi um dos locais mais quentes do Brasil na terça-feira (12), com temperatura de quase 39°C em Corumbá. Com temperatura máxima de 36,2°C, Campo Grande bateu novamente o recorde de calor para 2024 e pelo segundo dia consecutivo. O recorde anterior era de 35,8°C registrado nesta última segunda-feira.

Fim do verão

Conforme o Climatempo, a nova onda de calor que começou a influenciar o Brasil esta semana vai se prolongar até o fim do verão. O outono começa oficialmente no dia de 20 de março, às 00h06, e se estende até às 17h51 do dia 20 de junho, pelo horário de Brasília.

