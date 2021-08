Influencer piora e respira com ajuda de aparelhos

A influenciadora digital de 38 anos que pulou do carro do namorado no momento em que ele estava em movimento, na noite do último sábado (14), segue internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem do O Estado Online, a vítima passou por duas cirurgias em razão de um sangramento intra cerebral por trauma no crânio e apresentou piora no quadro de saúde.

Em nota, o hospital confirmou o rebaixamento de quadro da paciente e disse que seu estado de saúde é delicado. Ela está no CTI (Centro de Terapia Intensiva) e respira por meio de aparelhos.

” Paciente em estado grave, mas em piora no CTI, intubada e respirando por aparelhos. Realizado procedimento cirúrgico devido ao sangramento intra cerebral por trauma no crânio no dia 15/08, porém após ser realizado um novo exame mostrou-se a necessidade de nova abordagem cirúrgica que foi realizada hoje (17) para drenagem de hematoma epidural. Novos exames serão realizados amanhã (18) para avaliação”, declarou a instituição.

Entenda o Caso: Influenciadora digital cai de carro em movimento e fica em estado grave

Na noite de sábado (14), uma mulher de 38 anos, conhecida nas redes sociais pelas corridas e manobras com motos, ficou gravemente ferida ao cair de um carro em movimento na Avenida Nelly Martins, dentro do bairro Jardim Autonomista, parte alta de Campo Grande.

Para a polícia, o namorado, de 32 anos, disse que ambos estavam em um bar sertanejo até haver um desentendimento entre a sua companheira com uma outra mulher. Na sequência, os envolvidos na briga foram expulsos do local pelo segurança.

Por volta das 22h, houve uma discussão entre o casal e ele decidiu segurá-la por conta do comportamento. Em seguida, ela pediu para descer do carro e ele recusou, momento que a influenciadora teria saltado do veículo em movimento. Confira na íntegra.