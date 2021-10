Inclusão social: plantão de libras é inaugurado na capital

Nesta quinta-feira (30), foi inaugurado o Centro Municipal de Intérprete de Libras de Campo Grande. Este Centro é o terceiro no país. O repórter do Estado Online, Itamar Buzzata foi até a Subsecretaria de Direitos Humanos para conversar como o Prefeito da cidade, Marquinhos Trad.

Marquinhos diz que a ideia surgiu após se perguntar como uma pessoa surda poderia se comunicar com um médico para mostrar o que está sentindo. O Centro de intérprete de libras funcionará 24 horas, terá quatro intérpretes. A ligação entre o profissional e a pessoa que precisa de auxílio será por chamada de vídeo.

O Subsecretário da Secretaria de Direitos Humanos de Campo Grande, Amadeu Borges, disse que a implantação desse Centro é um ganho para as pessoas que mais precisam e também disse sobre os outros projetos que a Capital implantou.

Outra entrevistada no local foi Rita Luz, que representou a Comissão de Defesa de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB. Ela destacou sobre o Setembro Verde, no dia 21 de Setembro foi comemorado o dia Nacional da Luta de Todas as Pessoas com Deficiência, ela também disse sobre o significado da cor da bengala das pessoas cegas.

